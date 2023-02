Diaporama : David Guetta fou amoureux de la belle Jessica Ledon : sortie love à Miami, pas de rupture à l'horizon...

1 / 21 David Guetta fou amoureux de la belle Jessica Ledon : sortie love à Miami, pas de rupture à l'horizon...

2 / 21 David Guetta et sa compagne Jessica Ledon se sont offert une virée sur la plage de Miami. Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 21 Le couple est apparu particulièrement complice. Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

4 / 21 De quoi balayer les rumeurs de rupture. Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

5 / 21 Cependant, le couple n'était pas seul puisqu'il a également profité de cette sortie pour emmener... son chien ! Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

6 / 21 David Guetta est divorcé de Cathy depuis 2014, mais les ex entretiennent toujours de bonnes relations. Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 21 David avait alors retrouvé l'amour auprès de la belle Jessica Ledon dès 2015, et l'idylle semble donc loin d'être finie ! Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

9 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

11 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

12 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

13 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

14 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

15 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

16 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

17 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

18 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

19 / 21 Malgré les rumeurs de séparation, David Guetta et sa compagne Jessica Ledon amoureux plus que jamais profitent d'une journée sur une plage de Miami avec leur chien le 19 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

20 / 21 Exclusif - Cathy Guetta et son fils Tim Elvis - People au défilé Kenzo Homme collection Automne-Hiver 2019/20 lors de la fashion week à Paris, le 20 janvier 2019. © Veeren/CVS/Bestimage © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage