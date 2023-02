David Guetta fou amoureux de la belle Jessica Ledon : sortie love à Miami, pas de rupture à l'horizon...

La rupture ? Très peu pour eux ! Alors que des rumeurs particulièrement insistances ces derniers mois affirmaient que David Guetta et sa compagne Jessica Ledon, de 26 ans sa cadette, avaient rompu, les deux tourtereaux se sont offert une virée romantique à la plage de Miami.

Sur ces quelques clichés, on peut apercevoir les deux amoureux avec de très larges sourires sous le soleil de la Floride. Si le DJ français à l'immense carrière, auteur de tubes internationaux restés dans les mémoires depuis près de trois décennies tels que Love Don't Let Me Go, When Love Takes Over, Love is Gone ou encore Titanium, a fait dans la sobriété avec un short noir assorti d'un t-shirt gris clair, sa compagne était tout en élégance avec une tenue entièrement blanche, tout comme son maillot de bain une pièce qui lui allait à merveille. De quoi chambouler le célèbre musicien français de 55 ans. Cependant, le couple n'était pas seul puisqu'il a également profité de cette sortie pour emmener... son chien !

Une idylle qui dure depuis 2015

De quoi balayer les ragots qui courent depuis des mois maintenant. Certains faisaient même état d'un retour de flamme avec sa partenaire historique et mère de ses enfants, Cathy Guetta. En effet, les deux ont formé un couple phare des soirées parisiennes branchées dès les années 1990, avant de s'étendre au monde entier et de compter parmi les piliers de la fête mondiale au cours de la première décennie du troisième millénaire.

David et Cathy Guetta se sont mariés en 1992 et sont devenus ensemble les parents d'un garçon, Elvis Guetta, né le 9 février 2004 et qui leur ressemble énormément, et d'une fille, Angie Guetta, née le 23 septembre 2007. Le 20 août 2014, Cathy avait annoncé leur séparation définitive, bien qu'ils conservent une bonne relation depuis, dans le magazine Paris Match, après vingt-deux ans de mariage. David avait alors retrouvé l'amour auprès de la belle Jessica Ledon dès 2015, et l'idylle semble donc loin d'être finie !