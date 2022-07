Diaporama : Demain nous appartient : Une ex-star d'Un si grand soleil au casting

6 / 14

Naïma Rodric et Alexandre Varga lors de la soirée d'ouverture du 60ème Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco, le 18 juin 2021. Créé en 1961 par le Prince Rainier III de Monaco, le Festival de Télévision de Monte-Carlo présente, depuis plus d'un demi-siècle, les tendances du petit écran et anticipe les révolutions du secteur. © Bruno Bébert/Bestimage