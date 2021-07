Diaporama Denitsa Ikonomova radieuse sans Rayane Bensetti, elle s'éclate avec l'ex de Madonna

1 / 19 Denitsa Ikonomova radieuse sans Rayane Bensetti, elle s'éclate avec l'ex de Madonna

2 / 19 Candice Pascal et Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris © Jack Tribeca/Bestimage

3 / 19 Jade Geropp, Denitsa Ikonomova, Brahim Zaibat - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris. © Jack Tribeca/Bestimage

4 / 19 Flora Coquerel, Alban Bartoli, Singuila, Jade Geropp, Brahim Zaibat, Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage





5 / 19 Terence Telle, Denitsa Ikonomova, Jade Geropp - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

6 / 19 Brahim Zaibat et Leslie Benaroch - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

7 / 19 Leslie Benaroch, Aurélien Cassirame - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

8 / 19 Illustration - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

9 / 19 Flora Coquerel, Alban Bartoli, Singuila, Jade Geropp, Brahim Zaibat, Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage





10 / 19 Laurent Maistret - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

11 / 19 Flora Coquerel, Alban Bartoli, Singuila, Jade Geropp, Brahim Zaibat, Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

12 / 19 Squeezie et le Dj Myda - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

13 / 19 Flora Coquerel, Alban Bartoli, Singuila, Jade Geropp, Brahim Zaibat, Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

14 / 19 Flora Coquerel, Alban Bartoli, Singuila, Jade Geropp, Brahim Zaibat, Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

15 / 19 Terence Telle, Denitsa Ikonomova, Jade Geropp - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage





16 / 19 Squeezie - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

17 / 19 Terence Telle - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage

18 / 19 Flora Coquerel, Alban Bartoli, Singuila, Jade Geropp, Brahim Zaibat, Denitsa Ikonomova - Soirée "Madame et Monsieur Rure" by Rure Productions, sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense le Paris le 16 juillet 2021. © Jack Tribeca/Bestimage