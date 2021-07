Denitsa Ikonomova radieuse sans Rayane Bensetti, elle s'éclate avec l'ex de Madonna

Sublime, Denitsa Ikonomova a été aperçue à la soirée Madame et Monsieur Rure sur le rooftop de la Grande Arche de la Défense à Paris le 16 juillet 2021. Le sourire aux lèvres, la jolie brune a posé avec Jade Geropp, Flora Coquerel, Alban Bartoli et le chanteur Singuila. Très proche du danseur Brahim Zaibat, la jolie brune de 34 ans était radieuse et portait un pull à épaules nues ainsi qu'un jean délavé. Pas de trace par contre de son ami Rayane Bensetti avec lequel la jeune femme serait en froid depuis quelques mois.

Supposés en couple depuis leur rencontre dans l'émission Danse avec les stars en 2014, Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti ne se suivent plus sur Instagram et n'apparaissent plus ensemble depuis quelques mois. Il faut dire qu'en avril 2021, l'acteur du film Tamara s'était filmé en train d'embrasser Camille Lellouche en story Instagram. Suite à ce dérapage, Rayane avait tenté de s'excuser auprès de la danseuse professionnelle en postant simplement le mot "pardon" accompagné d'un émoji en larmes.

Sur une autre vidéo, il postait la chanson d'Akon Sorry, blame it on me en mettant l'accent sur des paroles bien spécifiques de la chanson. "Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m'excuser des choses que j'ai faites et des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et de celles dont ils ne veulent pas assumer la responsabilité" pouvait-on lire. Visiblement, il en faut plus à la belle star de DALS annoncée comme membre du jury de la prochaine édition, qui profite de la vie, avec ou sans son complice de toujours Rayane Bensetti !