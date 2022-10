Diaporama : Edouard Philippe atteint d'une seconde maladie auto-immune : "Mes sourcils sont tombés"

Le président français reçoit Edouard Philippe, Premier ministre - Entretien suite au travail mené pour déterminer et préciser les priorités essentielles qui dans ce moment font consensus ou qui émergent au Premier rang des préoccupations des Français. Palais de l'Elysée, Paris, France, le 2 juillet 2020. © Stéphane Lemouton / Bestimage © Purepeople BestImage, Stéphane Lemouton

11 / 15