Diaporama Elliot Page torse et nu musclé : l'acteur partage une nouvelle photo après sa transition

Elliot Page se confie à Oprah Winfrey, après son coming out transgenre dans l'émission "The Oprah Conversation"

Elliot Page se confie à Oprah Winfrey, après son coming out transgenre dans l'émission "The Oprah Conversation". Los Angeles. Le 28 avril 2021.

6 / 11

Elliot Page assiste à la première de "There's Something In The Water" lors du Festival international du film de Toronto 2019 (TIFF), Toronto, le 8 septembre 2019.