Elliot Page torse et nu musclé : l'acteur partage une nouvelle photo après sa transition

En décembre 2020, les fans d'Elliot Page apprenaient sa transition. L'acteur des films Juno et X-Men faisait alors un coming out trans et non-binaire, quelques années après un précédent coming out lesbien. Depuis, il affiche fièrement son nouveau corps après opération et distille ses confidences sur sa nouvelle vie. Surtout, il n'hésite pas à se dévoiler physiquement sur les réseaux sociaux.

Dans la story de son compte Instagram, le vendredi 13 août 2021, Elliot Page a posté un selfie de lui torse nu. L'occasion de découvrir ses progrès depuis une photo du même acabit partagée au printemps dernier, montrant comment son corps avait changé. L'acteur apparait ainsi avec des abdominaux très dessinés signe qu'il passe du temps à la salle de sport ! "Dieu merci, c'est vendredi", a-t-il ajouté en légende de sa photo qui semblait avoir été prise dans une caravane de plateau de tournage. Aujourd'hui, sa transition ralentira peut-être ses projets à Hollywood, il n'empêche qu'il est très heureux d'avoir pu franchir le pas après des années dans le mauvais corps, forcé de faire carrière sous identité qui ne lui convenait pas.

Elliot Page, attendu le 22 août au Outfest Los Angeles LGBTQ Film Festival, s'était librement exprimé sur sa transition et son impact auprès de l'animatrice Oprah Winfrey. "Je voulais partager avec le plus grand nombre combien cela a changé ma vie. Je veux que les gens sachent que cela n'a pas seulement été un changement de vie pour moi, je crois surtout que cela a été une bouée de sauvetage et c'est le cas pour plein de gens (...) Il y a de telles attaques contre le système de santé envers les trans alors qu'il y a déjà un tel manque d'accès aux soins des trans, à tel point qu'ils ne vont même pas voir un docteur", disait-il alors, s'en prenant notamment à l'ancienne administration Trump, particulièrement transphobe.