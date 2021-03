Elliot Page : dépression, arrêt de sa carrière... rester "femme" pour Hollywood l'a détruit

Étant enfant, Elliot Page demandait régulièrement à sa mère d'être un garçon. Comme il le raconte dans un long entretien accordé au Times, le 16 mars 2021, l'acteur a toujours su qu'il n'avait pas hérité du bon sexe à la naissance. Il commence d'ailleurs l'entretien en se rappelant de ce sentiment de "victoire" lorsqu'il a été autorisé, dès l'âge de 9 ans, à se couper les cheveux très court.

"Je me sentais comme un garçon. Je voulais être un garçon. Je demandais à ma mère si je pouvais en être un jour", se souvient-il. Pendant un temps, Elliot Page se sentait enfin lui-même. Un bonheur qui ne dura que quelques mois, puisque le jeune acteur a rapidement décroché le rôle d'une petite fille dans le film canadien Pit Pony. Pendant le tournage, il avait dû porter une perruque. Lorsqu'une série tirée du long-métrage est sortie, Elliot Page a dû se laisser pousser les cheveux. Un crève-coeur.

"Je suis devenu un acteur professionnel à l'âge de 10 ans. Poursuivre cette passion venait avec un compromis difficile. Bien sûr, je devais ressembler à un certain standard", déplore-t-il. Après plusieurs rôles étant ado, Elliot décroche le rôle principal de Juno, où il interprète une adolescente enceinte. C'est la gloire internationale. Alors âgé de 21 ans, l'acteur perd pied avec le stress de l'ascension et tous ces tapis rouges en robe de cocktail.

"Je ne me suis jamais reconnu. Pendant longtemps, je ne pouvais même pas me regarder en photo", regrette-t-il, expliquant au passage qu'il avait beaucoup de mal à regarder ses propres films. La santé mentale d'Elliot Page s'est considérablement dégradée lorsqu'il est apparu dans des blockbusters comme X-Men : The Last Stand ou encore Inception, souffrant de dépression, d'anxiété et de crises d'angoisses. Devant correspondre aux standards d'Hollywood, Elliot Page avait du mal à "simplement exister" et a voulu mettre un terme à sa carrière plus d'une fois.