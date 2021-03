Elliot Page transgenre : l'ablation de sa poitrine a "complètement changé" sa vie

Elliot Page a toujours su. Dès sa plus tendre enfance, il savait qu'il était né dans le mauvais corps. Ne supportant pas ses cheveux longs ni quelconque vêtement féminin, l'acteur a pourtant dû construire sa carrière dès l'âge de 10 ans avec le mauvais genre. Désormais âgé de 34 ans, il a pu faire son coming out et enfin apprécier son véritable genre. Un parcours qui s'inscrit aussi dans une transformation physique nécessaire, comme il l'a confié au Times le 16 mars 2021.

Faisant la couverture du magazine, Elliot Page se dévoile entièrement au grand jour. Il est fier de parler de son opération de chirurgie, l'ablation de sa poitrine. Au cours de l'entretien, on apprend qu'il se remettait tout juste de l'intervention chez lui à Toronto lorsqu'il a fait son coming out, sujet le plus discuté dans une vingtaine de pays. Pour Elliot Page, l'ablation de sa poitrine était une manière d'enfin se reconnaître lorsqu'il se regarde dans le miroir. "Ça a complètement changé ma vie. Tant d'énergie était dépensé en me sentant profondément dérangé dans mon corps. Maintenant j'ai récupéré cette énergie", confie l'acteur de Juno, qui se rappelle de "l'enfer" qu'a été la puberté.