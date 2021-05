Elliot Page pose torse nu : l'acteur dévoile son corps musclé, post-transition

Sur cette photo, on distingue les cicatrices discrètes d'Elliot Page, vestige de l'ablation de sa poitrine. Une véritable libération pour l'acteur de 34 ans. "Ça a complètement changé ma vie. Tant d'énergie était dépensée en me sentant profondément dérangé dans mon corps. Maintenant j'ai récupéré cette énergie", confiait l'acteur de Juno au Times, se rappelant de "l'enfer" qu'avait été la puberté. Il était en pleine convalescence de l'opération lorsqu'il a fait son coming out en décembre dernier. C'est lorsqu'il a enfin pu se regarder dans le miroir qu'Elliot Page s'est senti lui-même pour la première fois de sa vie.

"J'ai eu beaucoup de temps seul pour me concentrer sur ces choses que j'évitais, inconsciemment (...) J'ai finalement été capable de m'assumer en tant que transgenre et m'autoriser à être pleinement moi-même", se souvient Elliot Page. De longues années coincé dans un corps qui ne lui ressemblait pas, à enchaîner les malaises en robe de soirée : c'était le prix à payer pour continuer sa carrière dans le cinéma. "Je ne me suis jamais reconnu. Pendant longtemps, je ne pouvais même pas me regarder en photo", déplorait l'acteur d'Inception. Un long combat pour devenir celui qu'il est vraiment.