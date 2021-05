Diaporama Elliot Page pose torse nu : l'acteur dévoile son corps musclé, post-transition

1 / 13 Elliot Page pose torse nu : l'acteur dévoile son corps musclé, post-transition

2 / 13 Elliot Page se confie à Oprah Winfrey après son coming out transgenre, dans l'émission "The Oprah Conversation". Los Angeles.

3 / 13 Exclusif - Elliot Page promène son chien avec un ami à Toronto le 6 mai 2021.

4 / 13 Elliot Page lors de la projection de "Janis : Little Girl Blue" au cinéma ArcLight à Los Angeles le 5 décembre 2015.

5 / 13 Exclusif - Elliot Page promène son chien avec un ami à Toronto le 6 mai 2021.





6 / 13 Exclusif - Elliot Page se promène avec son chien dans les rues de Toronto. L'acteur a donné une interview à O.Winfrey, la première depuis qu'il a annoncé publiquement sa transition en décembre dernier, et qui sera diffusée le 30 avril sur Apple TV+. Le 28 avril 2021

7 / 13 Elliot Page se confie à Oprah Winfrey, après son coming out transgenre dans l'émission "The Oprah Conversation". Los Angeles. Le 28 avril 2021.

8 / 13 Elliot Page assiste à la première de "There's Something In The Water" lors du Festival international du film de Toronto 2019 (TIFF), Toronto, le 8 septembre 2019.

9 / 13 Elliot Page et sa compagne Emma Portner quittent leur hôtel, The Bowery Hotel, à New York. Le 12 septembre 2017

10 / 13 Elliot Page à l'avant-première du film "Free Love" au cinéma UGC Ciné Cité des Halles à Paris Le 14 Janvier 2016. © Coadic Guirec/Bestimage

11 / 13 Elliot Page à la soirée 2016 Creative Arts Emmy Awards au théâtre Microsoft à Los Angeles le 11 septembre 2016.

12 / 13 Elliot Page fait la couverture du magazine "Times" et évoque sa trans-identité.