Diaporama Élodie Varlet maman : magnifique photo avec ses deux fils, ses "blonds d'amour"

Elodie Varlet pour la série Plus belle la vie, sur le photocall du 60eme Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco.

Elodie Varlet est allée à la plage avec ses fils Marcus (5 ans) et Solal (2 ans). Marseille, janvier 2020.

Elodie Varlet est allée à la plage avec ses fils Marcus (5 ans) et Solal (2 ans). Marseille, janvier 2020.

Exclusif - L' actrice de la série "Plus Belle la Vie" Elodie Varlet avant la lecture de la dictée ELA à l'école élémentaire de Saint Gabriel à Marseille, le 10 octobre 2016 © Eric Etten/Bestimage

Joakim Latzko, Elodie Varlet, Emanuele Giogi et Anne Decis de la série "Plus Belle la Vie" au photocall du deuxième jour de la 2ème édition du "Canneseries" au palais des Festivals à Cannes, France, le 6 avril 2019. © Rachid Bellak/Bestimage

Elodie Varlet pour la série Plus belle la vie, sur le photocall du 60eme Festival de Télévision de Monte-Carlo au Grimaldi Forum à Monaco le 19 juin 2021.

13 / 14

Élodie Varlet (Plus Belle la Vie) - Masterclass des acteurs des série "Plus Belle la Vie", "Les Mystères de l'Amour" et "Alice Nevers" à l'Espace Miramar lors du festival Canneseries à Cannes, le 7 avril 2019. © Dylan Meiffret / Nice Matin / Bestimage