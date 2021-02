Diaporama Emmanuel Macron : Le drôle de surnom que lui donnait son professeur de primaire

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte en visite au Centre national d'études spatiales de Paris. Le 18 février 2021. © Eliot Blondet / Pool / Bestimage

Emmanuel Macron - Vidéoconférence sur la sécurité de Munich 2021 avec Joe Biden et Angela Merkel. Palais de l'Elysée, Paris. Le 19 février 2021. © Jacques Witt/Pool/Bestimage

Emmanuel Macron - Visioconférence avec des acteurs des centres hospitaliers de Dax et de Villefranche-sur-Saône au palais de l'Elysée à Paris. Le 18 février 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage

Emmanuel Macron se rend à l'Institut Régional d'Administration (IRA) pour échanger avec des élèves fonctionnaires et de classe préparatoire intégrée à l'IRA et des lycéens. Nantes, le 11 février 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

13 / 13

Emmanuel Macron - Visioconférence avec les cinq chefs d'Etat des pays membres du "G5 Sahel" et la participation de représentants de plusieurs Chefs d'Etats et de gouvernement et de leaders d'organisations internationales, à l'Elysée. Paris. Le 16 février 2021.