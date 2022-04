Diaporama Emmanuel Macron "précoce" avec Brigitte : Son père se confie sur ses relations avec sa belle-fille

Exclusif - Les parents de Emmanuel Macron, Françoise Noguès et Jean-Michel Macron - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, a effectué son premier grand meeting de campagne à La Défense Arena à Nanterre le 2 avril 2022

Emmanuel Macron, président de la Republique avec une sculpture et son epouse Brigitte Macron, Première Dame - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection et sa femme la Première Dame visitent le chantier de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris, France, le 15 avril 2022

Le président de la République Emmanuel Macron lors de la signature de trois lois (la loi de Finances pour l'année 2018, la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 et la loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement) au palais de l'Elysée à Paris. Le 30 décembre 2017