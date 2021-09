Diaporama Emmanuel Macron tactile avec Brigitte : la première dame émue dans un lieu exceptionnel

Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, au côté de Roselyne Bachelot

3 / 34

Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron - Le Président de la République s'est rendu sur le site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), mardi 28 septembre 2021, à l'occasion de la livraison du chantier de rénovation et de transformation et du 300ème anniversaire de l'installation des collections royales dans ces murs. © Stephane Lemouton / Bestimage