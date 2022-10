Diaporama : Emmanuelle Seigner "maladroite" pour défendre son mari Roman Polanski : elle s'explique sur ses propos choc

Emmanuelle Seigner et son mari Roman Polanski lors de la conférence de presse pour le film "D'après une histoire vraie" lors du 70ème Festival International du Film de Cannes. Le 27 mai 2017 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage © Purepeople BestImage, Borde-Jacovides-Moreau

Roman Polanski et sa femme Emmanuelle Seigner - Avant-première du film "Based on a True Story" lors du festival du film de Zurich, le 2 octobre 2017. © Purepeople BestImage

Roman Polanski et sa femme Emmanuelle Seigner - Les Rolling Stones en concert à l'hippodrome de Longchamp, dans le cadre de leur tournée anniversaire "Sixty", qui marque leurs 60 ans de carrière (1962-2022). Paris, le 23 juillet 2022. © Stéphane Vansteenkiste/Bestimage © Purepeople BestImage, Stéphane Vansteenkiste

Roman Polanski et sa femme Emmanuelle Seigner - Les Rolling Stones en concert à l'hippodrome de Longchamp, dans le cadre de leur tournée anniversaire "Sixty", qui marque leurs 60 ans de carrière (1962-2022). Paris, le 23 juillet 2022. © Jack Tribeca / Bestimage. © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

9 / 10