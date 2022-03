Diaporama Eric Zemmour : Sa compagne Sarah Knafo agacée par une erreur du candidat

1 / 17 Extrait de l'émission de Quotidien qui revient sur le passage d'Eric Zemmour au salon de l'Agriculture. Il s'est fait remonter les bretelles par sa conseillère et compagne, Sarah Knafo.

2 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

3 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

4 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

5 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022. © Jean-Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage

France's far-right party Reconquete! leader and candidate for the 2022 presidential election Eric Zemmour visits the 58th International Agriculture Fair at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, on March 4, 2022.

6 / 17 Eric Zemmour - Meeting de Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, au Zénith de Toulon le 6 mars 2022

7 / 17 Philippe de Villiers, Guillaume Peltier, Gilbert Collard, Sarah Knafo - Meeting de Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, au Zénith de Toulon le 6 mars 2022

8 / 17 Eric Zemmour, Marion Maréchal (enceinte) - Meeting de Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, au Zénith de Toulon le 6 mars 2022.

9 / 17 Sarah Knafo - Meeting de Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, au Zénith de Toulon le 6 mars 2022.

10 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

11 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

12 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

13 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

14 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

15 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022

16 / 17 Eric Zemmour, candidat du parti "Reconquête!" à l'élection présidentielle 2022 et sa compagne Sarah Knafo visitent la 58ème édition du Salon international de l'agriculture au parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles à Paris, France, le 4 mars 2022. © Denis Guignebourg/Bestimage

France's far-right party Reconquete! leader and candidate for the 2022 presidential election Eric Zemmour visits the 58th International Agriculture Fair at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, on March 4, 2022.