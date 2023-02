Diaporama : Estelle de Suède a 11 ans : look simple mais coûteux, nouveau portrait officiel de la jeune princesse

1 / 24 Estelle de Suède a 11 ans : look simple mais coûteux, nouveau portrait officiel de la jeune princesse

2 / 24 La princesse Estelle de Suède a 11 ans depuis ce jeudi. Princesse Estelle - Cérémonie d'accueil du roi et de la reine des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, à l'occasion de leur voyage officiel en Suède. © BestImage, Dana Press / Bestimage

3 / 24 La jeune fille, qui montera sur le trône de Suède après son grand-père et sa mère, est très sérieuse sur son nouveau portrait officiel. La princesse Victoria, Le prince Daniel de Suède, leurs enfants La princesse Estelle et le prince Oscar de Suède lancent la "Journée portes ouvertes des châteaux" au Palais Royal de Stockholm lors de la Fête Nationale, le 6 juin 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

4 / 24 Mais elle garde sa malice et son naturel, qui la rendent si populaire dans son pays. La princesse Estelle de Suède lors des 1/4 de finale du tournoi de tennis "ATP Tournament Stockholm Open" à Stockholm. Le 21 octobre 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

5 / 24 Elle est très proche de sa mère, la princesse Victoria, mais également de son petit frère, le jeune Oscar. Princesse Victoria, Princesse Estelle, Prince Oscar - La famille royale de Suède lors du 45ème anniversaire de la princesse Victoria de Suède au château Solliden à Borgholm. Le 14 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

6 / 24 Avec eux, elle participe déjà à différents événements. La princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède participe à la course du prince Daniel et Pep Day au parc Haga à Stockholm, Suède, Suède, le 18 septembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

7 / 24 Et devrait apparaitre lors de différents événéments en 2023. Prince Oscar, Princesse Estelle, Prince Daniel, Princesse Victoria - La famille royale de Suède lors du 45ème anniversaire de la princesse Victoria de Suède au château Solliden à Borgholm. Le 14 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

8 / 24 La princesse Victoria, le prince Daniel de Suède et leurs enfants Oscar et Estelle visitent la société de transport "Storstockholms Lokaltrafik" et le dépôt de véhicules ferroviaires d'Ulvsunda à Bromma, Stockholm, Suède le 24 décembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

9 / 24 La princesse Estelle de Suède et Le prince Oscar de Suède lors du dîner de gala pour célébrer le 18ème anniversaire de la princesse Ingrid Alexandra au Palais d'Oslo, Norvège, le 17 juin 2022. © NTB/Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

10 / 24 La princesse Victoria de Suède et la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède participe à la course du prince Daniel et Pep Day au parc Haga à Stockholm, Suède, Suède, le 18 septembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

11 / 24 La princesse Victoria, le prince Daniel de Suède et leurs enfants Oscar et Estelle visitent la société de transport "Storstockholms Lokaltrafik" et le dépôt de véhicules ferroviaires d'Ulvsunda à Bromma, Stockholm, Suède le 24 décembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

12 / 24 Princesse Victoria, Prince Daniel, Princesse Estelle, Prince Oscar - La famille royale de Suède lors du 45ème anniversaire de la princesse Victoria de Suède au château Solliden à Borgholm. Le 14 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

13 / 24 La princesse Estelle de Suède lors des 1/4 de finale du tournoi de tennis "ATP Tournament Stockholm Open" à Stockholm. Le 21 octobre 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

14 / 24 Princesse Victoria, Princesse Estelle - La famille royale de Suède lors des concerts "Solliden Sessions" au château de Solliden à Borgholm. Le 13 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

15 / 24 La princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022. © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

16 / 24 La princesse Victoria, le prince Daniel de Suède et leurs enfants Oscar et Estelle visitent la société de transport "Storstockholms Lokaltrafik" et le dépôt de véhicules ferroviaires d'Ulvsunda à Bromma, Stockholm, Suède le 24 décembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

17 / 24 La princesse Victoria de Suède et la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède participe à la course du prince Daniel et Pep Day au parc Haga à Stockholm, Suède, le 18 septembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

18 / 24 La princesse Victoria, le prince Daniel de Suède et leurs enfants Oscar et Estelle visitent la société de transport "Storstockholms Lokaltrafik" et le dépôt de véhicules ferroviaires d'Ulvsunda à Bromma, Stockholm, Suède le 24 décembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

19 / 24 La princesse Victoria, Le prince Daniel de Suède, leurs enfants La princesse Estelle et le prince Oscar de Suède lancent la "Journée portes ouvertes des châteaux" au Palais Royal de Stockholm lors de la Fête Nationale, le 6 juin 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

20 / 24 Princesse Victoria, Princesse Estelle - La famille royale de Suède lors du 45ème anniversaire de la princesse Victoria de Suède au château Solliden à Borgholm. Le 14 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

21 / 24 Princesse Victoria, Princesse Estelle - La famille royale de Suède lors des concerts "Solliden Sessions" au château de Solliden à Borgholm. Le 13 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

22 / 24 Le prince Daniel et la princesse Estelle - La famille royale de Suède lors du 45ème anniversaire de la princesse Victoria de Suède au château Solliden à Borgholm. Le 14 juillet 2022 © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage

23 / 24 Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas avec le roi Carl XVI Gustav et la reine Silvia de Suède, la princesse Victoria et le prince Daniel de Suède avec leur fille la princesse Estelle de Suède - La famille royale de Suède accueille le roi Willem-Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas au palais royal de Stockholm, Suède, le 11 octobre 2022. © BestImage, Royalportraits Europe/Bernard Rubsamen / Bestimage