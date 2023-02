Estelle de Suède a 11 ans : look simple mais coûteux, nouveau portrait officiel de la jeune princesse

Future reine, il faut dire que la jeune fille a de la concurrence, entre Gabriella de Monaco ou Charlotte de Galles, notamment, dont toutes les tenues sont soignées à chaque sortie. Mais en Suède, sa popularité n'est plus vraiment à refaire : à chaque fois que la jeune fille suit ses parents, la princesse héritière Victoria et le prince Daniel, les objectifs sont entièrement braqués sur elle et sur son immense sourire si naturel.

Une petite princesse bien entourée

Tout autant que sur son petit frère Oscar, d'ailleurs, qui fêtera quant à lui ses 7 ans la semaine prochaine. Le jeune garçon, qui aura sans doute droit à sa photo officielle lui aussi, semble particulièrement proche de sa grande soeur et étudie désormais dans la même école privée qu'elle, sur l'île de Djurgarden, à Stockholm. Une complicité qu'ils garderont sans doute et qui les aidera à représenter la couronne suédoise, tout comme leur mère le fait avec leur oncle, le prince Carl Philip.

Celui-ci et sa femme Sofia n'hésitent pas, en effet, à assumer de nombreuses missions pour le compte de la monarchie malgré leurs trois enfants Alexander, 6 ans, Gabriel, 5 ans et Julian, 2 ans. En revanche, la cadette de la famille,Madeleine de Suède, profite de ses trois enfants (Léonore, qui vient de fêter ses 9 ans, Nicolas, 7 ans, et Adrienne, bientôt 5 ans) à New York, ville de son époux américain Christopher O'Neill. Ce qui ne l'empêche pas de revenir régulièrement dans sa ville natale, notamment pour les fêtes et les grands événements !