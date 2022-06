Diaporama : Faustine Bollaert en colère : Main en sang, chute, accusée de fraude... elle s'en prend violemment à la SNCF

4 / 24

Exclusif - Faustine Bollaert - Enregistrement de l'émission "Un flirt une danse", présentée par F.Bollaert, diffusée le 15 février sur France 2 à 21h10. Le 17 novembre 2021 © Tiziano Da Silva-Pierre Perusseau / Bestimage Souvenez-vous de cette époque où l'insouciance et l'envie de partage, de rire, de rencontres se passaient sur une piste de danse. La danse était alors un moyen de se rencontrer, de se comprendre, de s'aimer et de s'évader avec l'autre le temps d'un soir et même parfois pour une vie ! Et puis les générations ont changé et la recherche de l'amour est devenue virtuelle presque impersonnelle. Mais de plus en plus, dans la période que nous traversons, les français expriment le besoin de plus de proximité, d'échanges et de contacts humains authentiques et chaleureux. Et si nous faisions revivre la magie de cette piste de danse ? Pour l'occasion, nous avons décidé de réunir des hommes et des femmes sur cette fameuse piste de danse afin de leur faire revivre ces moments de rire, de joie... et pourquoi pas de rencontre amoureuse. Des célibataires âgés de 23 à 80 ans ont accepté de vivre une expérience unique ! Rencontrer un homme ou une femme, sans s'être jamais vu, sans échanger un mot, uniquement en partageant une danse... Vont-ils trouver l'amour ? Tous ont répété pendant des heures, avec des danseurs professionnels, pour être prêts pour le grand soir. Submergés par le stress mais remplis d'espoir, ils vont découvrir l'émotion d'une première danse, d'une première rencontre, sous le regard bienveillant de F.Bollaert. Face à eux, trois personnalités privilégiées seront les témoins de l'instant magique : Sheila, E.Frégé et A.Galiana. Pour les célibataires, une seule chose compte réellement : que ce moment déclenche un désir réciproque. Alors la magie va-t-elle opérer ? Est-ce que cette première danse déclenchera une envie réciproque de se revoir ? À l'issue de leur danse, il leur faudra décider si cette rencontre est peut-être le début d'une histoire... d'amour ou simplement l'envie de connaître mieux l'autre. Ils leur faudra faire un choix. Du frisson...De la magie...Des larmes...De l'amour...Et bien sûr de la danse ! Une émission tendre, positive et qui fait du bien ! Bienvenue dans " Un flirt & Une danse " ! A noter que cette soirée événement sera l'un des temps forts de la mobilisation des antennes de France Télévisions autour de la Saint-Valentin: " France Télévisions fête l'amour ".