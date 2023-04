Diaporama : Franck Ribéry : Sa fille Hiziya sublime en look décontractée, avec un sac de luxe au prix astronomique

La jeune fille de 17 ans aime bien s'afficher avec de nouvelles tenues Franck Ribery célèbre la fête de la bière "Oktoberfest" avec sa femme Wahiba et ses enfants Salif, Shakinez et Hizya à Munich en Allemagne le 5 octobre 2014. © BestImage

Dans un style "décontracté", comme elle le précise, la fille de Franck et Wahiba Ribéry s'affiche avec un sac Christian Dior du plus bel effet Franck Ribery avec sa femme Wahiba Ribery © BestImage

13 / 13