Franck Ribéry : Sa fille Hiziya sublime en look décontractée, avec un sac de luxe au prix astronomique

C'est un changement qui va certainement lui apporter pas mal d'abonnés en plus. Depuis le début du mois d'avril, Hiziya Ribéry a décidé de dévoiler son joli visage à sa communauté sur les réseaux sociaux. Déjà suivie par plus de 300 000 abonnés, la fille de Franck Ribéry va certainement voir ce chiffre grimper au cours des prochains mois. Pourtant, elle avait expliqué lors d'un question-réponse il y a plusieurs mois maintenant qu'elle ne voyait pas l'intérêt de dévoiler sa tête sur Instagram. "Elle ne sert pas à grand-chose, elle n'a rien à voir avec ce que je veux partager", répondait-elle début janvier.

La jeune fille de 17 ans, installée en Allemagne, du côté de Munich, où son père a évolué pendant de longues années, a donc décidé de s'assumer pleinement et depuis, elle montre donc son visage sur les photos qu'elle partage. Grande amatrice de mode, Hiziya Ribéry est bien entourée à la maison, notamment avec ses petits frères Seïf-El-Islam et Mohamed. Le premier cité est d'ailleurs en train de marcher sur les traces de son père, puisqu'il est dans les équipes de jeunes du Bayern Munich, le club dans lequel son père a brillé pendant plus de dix ans. De son côté, l'aînée de la fratrie Ribéry est plus intéressée par la mode et les marques de luxe que par les terrains de football.

Un sac à plusieurs milliers d'euros

Fin mars, la jolie Hiziya Ribéry a partagé un look à ses abonnés et on pouvait déjà voir qu'elle avait beaucoup de goût. "Simple et classe", écrivait-elle simplement pour décrire son look, qui a visiblement beaucoup plu à ses parents et le dernier outfit qu'elle a dévoilé ce 1à avril devrait également bien plaire à Franck et Wahiba. "Tenue décontractée", écrit-elle en commentaire de sa série de photos sur laquelle on peut la voir arborer un pull très ample avec un jean clair et une paire de chaussures en daim. À sa main, la fille du footballeur de 40 ans tient un sac Christian Dior qui va parfaitement avec l'ensemble. Un sac de luxe qui coûte la modique somme de 3 500 euros !