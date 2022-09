Diaporama : Funérailles d'Elizabeth II : Kate Middleton dans une tenue pleine de symboles discrets

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. © Geoff Pugh / PA via Bestimage

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge avec ses enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, la comtesse Sophie de Wessex, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles- Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Geoff Pugh / PA via Bestimage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince George de Galles,, La princesse Charlotte de Galles, la comtesse Sophie de Wessex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022/. © Peter Byrne/ PA via Bestimage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, la comtesse Sophie de Wessex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022/. © Peter Byrne/ PA via Bestimage

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Catherine , princesse de Galles, le prince George, la princesse Charlotte, Meghan Markle - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Meghan Markle, duchesse de Sussex, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince George de Galles,, La princesse Charlotte de Galles, la comtesse Sophie de Wessex, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022/. © Peter Byrne/ PA via Bestimage

Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipisnki / Bestimage

Le prince de Galles William, le prince George, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Dominic Lipinski / PA via Bestimage

le prince de Galles William, le prince George, Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, la princesse Charlotte - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le 19 septembre 2022 © Dominic Lipinski / PA via Bestimage

Kate Catherine Middleton, princesse de Galles, et son fils le prince George - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © James Manning / PA via Bestimage

Le prince Andrew, duc d'York, Le prince Edward, duc d'Edimbourg, Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Edimbourg, Le prince William, prince de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, Peter Phillips - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Dominic Lipisnki / Bestimage

22 / 25

Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.