Diaporama : Géraldine Nakache séparée de Manu Payet : qui est Jérôme, son mari et père de sa fille Sarah ?

Géraldine Nakache séparée de Manu Payet : qui est Jérôme, son mari et père de sa fille Sarah ?

Géraldine Nakache est aujourd'hui mariée à un certain Jérôme Elie-Betiya. Géraldine Nakache - Remise des GQ Awards "Les Femmes et les Hommes de l'année " à l'hotel Kimpton St Honoré Paris à Paris. © Veeren/Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

3 / 12