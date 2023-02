Géraldine Nakache séparée de Manu Payet : qui est Jérôme, son mari et père de sa fille Sarah ?

Géraldine Nakache, qui célèbre aujourd'hui ses 43 ans, a vécu une idylle avec l'acteur Manu Payet par le passé. Ils s'étaient même mariés. Mais en 2011, ils annonçaient leur divorce. "C'était très doux, très confortable. Nous sommes restés ensemble neuf ans. Ce que nous apprend la vie, c'est qu'une vie de couple, c'est un petit combat. Parce que ça s'entretient, ça se bichonne, ça se nettoie, ça se polit...", avait confié le comédien à l'époque, dans les pages de Télé Star, lui qui partage désormais sa vie avec une femme prénommée Pauline. Le couple a une petite fille.

Géraldine Nakache a elle aussi refait sa vie depuis, aux cotés d'un certain Jérôme Elie-Betiya. Un homme dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il évolue dans un univers bien éloigné de celui de sa chère et tendre. MAis le couple a déjà vu dans les tribunes de Roland-Garros, c'était en 2019 (voir le diaporama). "Il n'est pas du tout dans ce métier", confiait l'actrice à Version Femina en janvier 2016. Elle révélait également au cours de cet entretien se sentir "bien dans [sa] vie amoureuse" et "passer du temps avec [son] amoureux".

"Je me sens aimée, par lui, mes amis, ma famille". Je montre plus que je ne dis. Pour moi, aimer quelqu'un, c'est lui faire à manger. Pas lui sortir des grandes phrases. J'ai, je crois, une notion de l'amour protectrice, parfois étouffante", avait-elle ajouté, avant de l'épouser quelques mois plus tard et de devenir maman d'une petite fille prénommée Sarah, qui a désormais 6 ans.

Cette dernière semble d'ailleurs ravie d'avoir une maman comédienne, qui a notamment prêté sa voie pour un film d'animation intitulé Raya et le dernier dragon. "Comme je suis maman d'une fille de 4 ans et demi, je gagne des miles comme jamais depuis qu'elle a vu le film", confiait avec humour Géraldine Nakache au magazine Paris Match en juin 2021, l'année de la sortie du film. "Je suis devenue une reine, je peux même lui demander de se laver les dents à l'heure fixe", avait-elle ajouté, avant d'expliquer qu'elle souhaite lui donner une éducation basée sur "le concept de confiance en soi, mais aussi de l'autre". De rares et tendres confidences de la part de la jeune maman.