Diaporama Gilian Anderson sublime en rose, Michelle Pfeiffer avec son mari : elles font sensation sur tapis rouge

1 / 22 Gilian Anderson sublime en rose, Michelle Pfeiffer avec son mari : elles font sensation sur tapis rouge

2 / 22 Gillian Anderson - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles.

3 / 22 Michelle Pfeiffer et son mari David E. Kelley - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

4 / 22 Viola Davis, Gillian Anderson et Michelle Pfeiffer - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

5 / 22 Gillian Anderson - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

6 / 22 Michelle Pfeiffer - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

7 / 22 Shannon Purser - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

8 / 22 Judy Greer - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

9 / 22 Julian De Niro - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

10 / 22 Thuso Mbedu - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

11 / 22 Dakota Fanning - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

12 / 22 Gillian Anderson - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

13 / 22 Michelle Pfeiffer et son mari David E. Kelley - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

14 / 22 Michelle Pfeiffer - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

15 / 22 Viola Davis, Lexi Underwood, Saniyya Sidney et O T Fagbenle - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

16 / 22 Michelle Pfeiffer et son mari David E. Kelley - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

17 / 22 Viola Davis - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

18 / 22 Dakota Fanning - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

19 / 22 Gillian Anderson - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

20 / 22 O-T Fagbenle - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022

21 / 22 Kristine Froseth - Première de la série "The First Lady" au DGA Theater Complex à Los Angeles. Le 14 avril 2022