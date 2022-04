Gilian Anderson sublime en rose, Michelle Pfeiffer avec son mari : elles font sensation sur tapis rouge

Ce jeudi 14 avril avait lieu la Première de la série The First Lady au DGA Theater Complex à Los Angeles. L'occasion de voir une pléiade de stars fouler le tapis rouge pour cette présentation glamour. Cette série qui met à l'honneur les femmes de présidents permet de retrouver Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson (vue à Cannesséries récemment). L'actrice oscarisée Viola Davis (La couleur des sentiments) complète ce casting féminin très prestigieux.

Elles étaient d'ailleurs toutes réunies pour la présentation de la série de Showtime. Michelle Pfeiffer s'est présentée au bras de son mari le producteur et scénariste David E. Kelley à qui l'on doit entre autres, Urgences ou Big Little Lies. Les deux amoureux, qui étaient vêtus sobrement d'un tailleur noir pour madame et d'un costume noir avec chemise bleue pour monsieur, sont mariés depuis 1993. L'actrice incarne Betty Ford dans la série, la femme du président Gerald Ford.

Gillian Anderson, vue dans Sex Education, a décroché le rôle d'Eleanor Roosevelt. Presque une évidence pour celle qui incarne une femme de pouvoir dans The Crown où elle interprète Margaret Thatcher. Ce jeudi elle est apparue sublime dans un ensemble rose flashy avec sa chevelure blonde tirée en arrière pour poser aux côtés de ses partenaires à l'écran. Aux dernières nouvelles, la comédienne avait ravivé la flamme avec son ex, le créateur de séries Peter Morgan en début d'année 2021. Les deux tourtereaux s'étaient retrouvés après une brève rupture ou le scénariste avait été voir ailleurs.

Kiefer Sutherland et Dakota Fanning étaient également de la partie de cette prestigieuse soirée de présentation. La série s'intéressera particulièrement aux décisions les plus importantes et impactantes de l'Histoire de la Maison Blanche, celles qui ont été prises, souvent dans le plus grand secret, par des Premières Dames complexes et charismatiques telles que Michelle Obama, Eleanor Roosevelt ou Betty Ford...