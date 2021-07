Diaporama Gwen Stefani mariée à Blake Shelton : cérémonie surprise en petit comité

Blake Shelton et sa compagne Gwen Stefani - Avant-première du film "UglyDolls" au cinéma "Regal Cinemas L.A. LIVE" à Los Angeles.

Exclusif - Gwen Stefani rayonne de joie alors qu'elle exhibe sa bague de fiançailles de 500 000 $ tout en quittant la maison d'un ami à Los Angeles. Son mariage de 13 ans avec Gavin Rossdale a été officiellement annulé par l'Église catholique - ouvrant la voie à son mariage avec son fiancé, star de la country Blake Shelton. Les experts ont estimé son diamant entre six et dix carats. Los Angeles, 21 janvier 2021.

Blake Shelton et sa compagne Gwen Stefani avec ses enfants Kingston et Apollo - Avant-première du film "UglyDolls" au cinéma "Regal Cinemas L.A. LIVE" à Los Angeles, le 28 avril 2019.

Gwen Stefani demande en plaisantant à Ellen DeGeneres d'être sa demoiselle d'honneur lors de son futur mariage lors de l'émission en visioconférence "The Ellen DeGeneres Show". Fiancée à B. Shelton depuis octobre 2020, la chanteuse américaine de 51 ans s'est confiée sur les préparatifs du mariage et sur la façon dont elle a vécu le confinement, lié à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), dans le ranch de son fiancé à Tishomingo (Oklahoma). Le 17 mars 2021.

Gwen Stefani et son compagnon Blake Shelton sont allés diner en amoureux au restaurant Craig à Los Angeles, le 14 avril 2019

Gwen Stefani et son compagnon Blake Shelton au lancement de son spectacle en résidence "Gwen Stefani - Just a Girl" au Planet Hollywood Resort & Casino à Las Vegas, le 27 juin 2018

Blake Shelton, Gwen Stefani, Kelly Clarkson et John Legend, jurés de "The Voice" USA, chantent "One Love" de B. Marley dans un clip précédant le début de la nouvelle saison de l'émission, prévue le 19 octobre 2020 sur NBC. Los Angeles. Le 1er octobre 2020.