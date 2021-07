Gwen Stefani mariée à Blake Shelton : cérémonie surprise en petit comité

Blake Shelton et Gwen Stefani s'étaient rencontrés sur les fauteuils rouges de la version américaine de The Voice, où ils étaient tous les deux coaches, en 2015. À l'époque, ils venaient tous deux de divorcer. En juillet 2015, le chanteur country annonçait sa rupture d'avec Miranda Lambert, sa deuxième épouse, après quatre années de mariage. Deux semaines après, Gwen Stefani lâchait une bombe en annonçant son divorce d'avec Gavin Rossdale, le père de ses trois fils - de 15, 12 et 7 ans -, après treize ans de vie commune.

Assez discrets sur leur vie privée, Blake Shelton et Gwen Stefani n'ont évoqué que très rarement leur idylle. Ils ont préféré offrir des duos à leurs fans, comme Nobody But You, Happy Anywhere et You Make it feel like Christmas, avant d'annoncer leur fiançailles en octobre dernier. L'interprète de Rich Girl dévoilait alors sa bague immense en platine ornée d'un solitaire de neuf carats. Plus tôt dans la semaine, plusieurs médias américains annonçaient que Gwen Stefani (51 ans) et Blake Shelton (45 ans) avaient obtenu une licence de mariage valable dans l'État de l'Oklahoma.