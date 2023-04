Diaporama : Harry et William, réunion impossible entre les deux frères : les princes dans l'impasse

1 / 21 Harry et William, réunion impossible entre les deux frères : les princes dans l'impasse

2 / 21 Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex, le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex, le prince Andrew, duc d'York, Peter Phillips - Intérieur - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 21 Si le prince Harry sera présent à Londres, il n'aura apparemment pas le temps de s'entretenir avec son frère Le prince Harry, duc de Sussex - D.Furnish et le duc de Sussex, quittent le procès contre l'éditeur du journal "Daily Mail" à Londres, le 30 mars 2023. Parmi les plaignants, accusant le quotidien d'avoir obtenu des informations illégalement, figurent E.John, représenté ce jour-là par son mari, D.Furnish, et L.Hurley. © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

4 / 21 Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, déclare que les "horaires sont trop serrés" pour qu'ils prennent le temps de s'expliquer Peter Phillips, le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 21 Le timing ne serait tout simplement pas le bon pour envisager une discussion et un espoir de réconciliation Le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 21 L'occasion était pourtant parfaite puisque Meghan Markle a prévu de rester en Californie pour s'occuper de leurs enfants Archie et Lilibet Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 21 Espérons pour Harry et William que les retrouvailles se passent quand même pour le mieux ! Le prince William, duc de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021. © BestImage, Agence / Bestimage

8 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, arrive au procès contre l'éditeur du journal "Daily Mail" à la Haute Cour de Londres, le 30 mars 2023. Parmi les plaignants, accusant le quotidien d'avoir obtenu des informations illégalement, figurent E.John et L.Hurley. © Avalon / Panoramic / Bestimage © BestImage, Avalon/Panoramic/Bestimage

9 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex arrive à l'hôtel de ville pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 21 Le prince Edward, comte de Wessex, le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

11 / 21 Le prince Harry accorde son unique interview au Royaume Uni au journaliste Tom Bradby pour la sortie de son autobiographie choc "Spare" (Le Suppléant) le 8 janvier 2023. © BestImage, JLPPA / Bestimage

12 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, lors d'une conférence de presse pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

13 / 21 Le prince Charles le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020 © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 21 Le prince William, prince de Galles, Le prince Harry, duc de Sussex, Le roi Charles III d'Angleterre, La princesse Anne - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 21 La princesse de Galles Kate Catherine Middleton, le prince de Galles William et le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

17 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex, lors d'une conférence de presse pour l'événement Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go à Düsseldorf, Allemagne, le 6 septembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

18 / 21 Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

19 / 21 Le prince Harry admet qu'il était "probablement sectaire" avant qu'il ne rencontre sa future femme Meghan MarkleDans un nouveau clip de son interview avec la personnalité de la télévision américaine Anderson Cooper.Le 6 janvier 2023. © BestImage, JLPPA / Bestimage

20 / 21 Le prince William, duc de Cambridge, et Le prince Harry, duc de Sussex, - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021. © BestImage, Agence / Bestimage