Harry et William, réunion impossible entre les deux frères : les princes dans l'impasse

Le samedi 6 mai, la famille royale britannique sera réunie au grand complet ou presque. Pour la toute première fois, un événement familial se déroulera sans la reine Elizabeth II, disparue le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Et pour cause : son fils Charles III, devenu roi à sa mort, sera officiellement couronné au côté de sa femme Camilla Parker-Bowles avec le prince George en guise de page. Un événement que les Britanniques et le reste du monde attendent de pied ferme depuis celui de la regrettée souveraine en 1953.

Au programme : cérémonie au sein de l'abbaye de Westminster, procession puis réunion sur le balcon du palais de Buckingham avant un concert le lendemain, plusieurs déjeuners et dîners entre voisins et un appel au bénévolat le lundi suivant. Tous ces rendez-vous a priori réjouissants ne sont rien à côté de ce que les fans de la royauté attendent : les retrouvailles entre les princes Harry et William.

Si le duc de Sussex a confirmé qu'il serait là, sans Meghan Markle, il en aurait au préalable parlé avec son père pour apaiser les tensions et préparer sa venue. Une discussion "sincère" qui n'aura en revanche pas lieu avec William. Comme l'annoncent les médias britanniques dont The Sun, les deux frères ne se verront pas en privé et aucune réunion spécifique ne sera organisée pour qu'ils puissent mettre les choses à plat et, éventuellement, repartir sur de bonnes bases. Si la volonté de chacun reste à prouver, Harry et William n'auraient tout simplement pas le temps en raison "d'horaires très serrés" selon Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine. Ce ne serait donc tout simplement pas le bon moment.

Une réconciliation possible ?

Le torchon brûle entre le prince Harry, Meghan Markle et le prince William et son épouse Kate Middleton. Particulièrement depuis que le couple Sussex a affirmé que William pouvait avoir un caractère violent au point de mettre son frère à terre et que Kate avait fait pleurer Meghan Markle quelques jours avant son mariage. Des propos qui ne sont pas passés pour les principaux intéressés. A l'idée de les retrouver au couronnement, Kate a d'ailleurs mis en garde Meghan en lui déclarant que si elle venait, une place loin des royaux lui serait sûrement réservée. On comprend un peu mieux pourquoi la duchesse de Sussex a finalement décliné l'invitation...