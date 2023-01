Diaporama : Harry "excessif", "immature" et "pitoyable" : un célèbre expert français ne mâche pas ses mots

11 / 20

Enregistrement de l'émission "La grande soirée du 31 à Fontainebleau" au Château de Fontainebleau, diffusée le 31 décembre sur France 2. Pour clore cette année 2022 en beauté, France Télévisions, fidèle à son engagement en faveur du patrimoine, offre à son public une soirée de réveillon populaire et festive au château de Fontainebleau, animée par S.Bern. France Télévisions marque une fois encore, au travers de cette soirée exceptionnelle, l'engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine. Les équipes de France Télévisions, d'Electron Libre/Kisayang et de France 2 se sont installées au château de Fontainebleau pour organiser cet événement musical aussi populaire qu'éclectique. C'est ici, au coeur de la salle de Bal, de la galerie François Ier, du grand Escalier ou la cour d'Honneur, que nous allons faire la fête, chanter et danser sur des rythmes disco. Un endroit étonnant, sublimé pour cette soirée, orchestrée par S.Bern entouré de chanteurs, d'artistes aux multiples talents et des danseurs de la troupe du Paradis Latin, sous la direction artistique de K.Ouali ! Les troupes du Paradis Latin, Moulin Rouge, le Cirque d'Hiver Bouglione, le Cirque Phénix et les Folies Gruss, enchanteront ce réveillon avec des visuels magiques au château de Fontainebleau. Pour accueillir le passage à la nouvelle année, un feu d'artifice exceptionnel, d'une dizaine de minutes, sera tiré des jardins du château de Fontainebleau et retransmis sur France 2 et dans plusieurs pays à travers le monde. Ce feu sera spécialement conçu pour les téléspectateurs de France 2 par D.Proteau, directeur artistique de Ruggieri, sur une bande originale créée par le duo de DJs Ofenbach. Quand l'électro rencontre le patrimoine, le résultat est incroyable ! Ofenbach, le duo électro Made In France qui met le feu aux plus grandes scènes internationales avec ses mix, a même été classé par le magazine Vanity Fair en 2018 parmi les 50 Français les plus influents au monde ! Fontainebleau en quelques mots... Haut lieu de l'histoire de France, et joyaux du patrimoine français, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, le château de Fontainebleau a été l'une des demeures emblématique des souverains français de François Ier à Napoléon III. À la fois de style Renaissance, et classique, le château de Fontainebleau témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. L'émission sera diffusée sur TV5 Monde. Evénement en partenariat avec Spotify et France Bleu qui diffusera la soirée en simultané sur son antenne.