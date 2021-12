Diaporama Heather Graham : Toujours aussi canon à 51 ans, elle n'a pas pris une ride

1 / 14 Heather Graham : Toujours aussi canon à 51 ans, elle n'a pas pris une ride

2 / 14 Heather Graham a 51 ans. Elle reste une bombe et a séduit les photographes présents à l'avant-première de son nouveau film, "The Last Son".

3 / 14 Heather Graham à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

4 / 14 Machine Gun Kelly et Heather Graham à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

5 / 14 Machine Gun Kelly à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

6 / 14 Heather Graham - Photocall de la soirée de clôture de la 4ème édition du Festival du Film de Sardaigne en Italie, le 25 juillet 2021





7 / 14 Machine Gun Kelly à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

8 / 14 Heather Graham - Les célébrités assistent au 4 ème festival du film de Sardaigne, le 23 juillet 2021.





9 / 14 Machine Gun Kelly et Heather Graham à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

10 / 14 Machine Gun Kelly à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

11 / 14 Heather Graham à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

12 / 14 Machine Gun Kelly et Heather Graham à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021

13 / 14 Heather Graham à l'avant-première du film "The Last Son" à New York. Le 2 décembre 2021