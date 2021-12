Heather Graham : Toujours aussi canon à 51 ans, elle n'a pas pris une ride

The Last Son est un film réalisé par Tim Sutton. Il raconte l'histoire d'Isaac LeMay (Sam Worthington), un hors-la-loi vieillissant et repenti, poursuivi par des chasseurs de prime et le shérif, et convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver son fils Cal, joué par Machine Gun Kelly, afin de le tuer et de mettre fin à sa lignée diabolique. Heather Graham y interprète le rôle d'Anna, la mère du personnage de Machine Gun Kelly.

Grâce à The Last Son, Heather Graham va faire son retour au premier plan ! Ces dernières années, elle a enchaîné les rôles dans des séries, des films peu médiatisés et des productions Netflix.

Côté coeur, Heather Graham serait toujours célibataire depuis sa dernière rupture, en juillet 2017. Son compagnon Tommy Alastra et elle avaient rompu après un an et demi d'amour. Très discret sur sa romance, le couple s'était tout de même affiché en de rares occasions sur Instagram.

Depuis, Heather ne partage avec ses plus de 410 000 abonnés son actualité, les souvenirs de sa carrière et de charmantes photos de vacances...