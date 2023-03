Diaporama : Hervé Renard : Sa fille "victime" d'une agression sexuelle dans une célèbre émission ?

Pressenti pour prendre les rênes de l'équipe de France féminine, Hervé Renard est le père de Candice, une jeune femme ayant participé à Koh Lanta en 2018 Candide Renard (fille du sélectionneur français de l'équipe de football du Maroc Hervé Renard) dénonce une "agres­sion sexuelle" de la part d'un autre parti­ci­pant lors du tournage de l'émission télévisé Koh Lanta aux îles Fidji - Archive - Hervé Renard et sa fille Candide dans les tribunes du parc des Princes lors du au match de football de Ligue 1 Paris Saint-Germain contre Espérance sportive Troyes Aube Champagne à Paris, France, le 19 novembre 2017. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Au bout de 4 jours de tournage, Candice fait appel à la production pour signaler qu'elle vient d'être agressée sexuellement

La production de l'émission est annulée et la jeune femme rentre en France

Son agresseur présumé, Eddy Guyot, nie complètement les faits qui lui sont reprochés

