Diaporama Isabella Rossellini à nouveau grand-mère ! Explosion de joie pour un bébé au prénom original

Elettra Rossellini et sa mère Isabella Rossellini - Soirée des 80 ans de Lancôme au Casino de Paris lors de la fashion week Haute Couture Automne-Hiver à Paris.

Isabella Rossellini et son fils adoptif Roberto Rossellini - Première du film "Joy" à New York le 13 décembre 2015.

10 / 14

Elettra Rossellini - 15 ème Gala New Yorkers For Children à New York le 30 septembre 2014.