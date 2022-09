Diaporama : Jacques Chirac infidèle : qui est Jacqueline, la femme avec qui il a vécu "une idylle presque parfaite" ?

3 / 19

Isabelle Svanda et Jacqueline Chabridon - Conférence de presse de la 3ème édition du Champs-Elysées Film Festival sur la terrasse du Publicis à Paris. Le festival réunira de nombreuses personnalités, comme Jacqueline Bisset, qui sera la présidente américaine, et Bertrand Tavernier, le président français. Le festival se déroulera du 11 au 17 juin 2014 dans toutes les salles de la plus belle avenue du monde. Le 29 avril 2014 © Purepeople BestImage