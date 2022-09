Jacques Chirac infidèle : qui est Jacqueline, la femme avec qui il a vécu "une idylle presque parfaite" ?

A la fin de l'année 1974, Jacques Chirac est un premier ministre ambitieux. Ex ministre de l'Intérieur, il assure ses fonctions avec sérieux sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et n'aspire qu'à une chose : la présidence de la République, qu'il finira par obtenir en 1995. Travailleur, il est plutôt populaire auprès du public qui aime ce jeune homme de 43 ans qui modernise la vie politique.

Dans sa vie privée, marié avec sa femme Bernadette et père de deux adolescentes (Laurence et Claude), il semble tout aussi sérieux. Mais sous le vernis de ce politicien parfait se cache en réalité un homme prêt à succomber au charme d'une jolie femme... et c'est exactement ce qu'il finira par se passer en cette fin d'année 1974. Jeune et jolie, Jacqueline Chabridon est désignée par le rédacteur en chef du Figaro pour suivre Jacques Chirac dans ses actions et déplacements.

Le trouvant trop "sentencieux et ringard au possible", celle-ci s'y rend à contre coeur. Mais immédiatement, la magie opère : alors qu'il veut la tester, il la défie de manger "l'une des têtes de veau alignées sur le buffet", raconte Jean Garrigues dans son livre Une histoire érotique de l'Élysée : de la Pompadour aux paparazzis. La jeune femme, "bonne vivante", s'exécute et Jacques Chirac est sous le charme. Faisant des pieds et des mains pour la revoir, il commencera une idylle avec elle pendant les semaines suivantes.

Réputé séducteur pendant toute sa vie, Jacques Chirac a cette fois eu un vrai coup de coeur pour cette jeune femme "pour qui il a failli tout quitter", selon les journalistes Laureline Dupont et Pauline de Saint-Rémy. "Ca a eu des répercussions sur sa vie politique, dans un moment charnière", révèlent-elles. Il faut dire que l'homme grimpe les échelons à la tête de l'état et que sa liaison est de moins en moins secrète.

"Beaucoup de gens savaient, à l'époque", souligne Laureline Dupont, l'une des deux autrices. "Le sujet fait jaser dans les dîners parisiens", surtout que la jeune femme a clairement le coeur à gauche et se fait rabrouer par ses amis. Bernadette Chirac, en privé, oeuvre au maximum pour les séparer... ce qui finira par se produire : à l'été 1976, Jacques Chirac vide en secret l'appartement où vivait sa maitresse et qui était surnommé la "garçonnière" du premier ministre. L'histoire se termine brutalement.

"De nombreux témoins nous ont dit que Chirac [...] avait besoin d'avoir le coeur et les mains libres", concluent les deux journalistes. "Parce qu'il entretenait un rapport charnel et chaleureux aux électeurs. Notre théorie, c'est qu'il a été rattrapé par son ambition, plus que par son entourage". Grande journaliste, Jacqueline Chabridon est devenue rédactrice en chef de RMC, avant de prendre une retraite bien méritée. Aujourd'hui, à 75 ans, celle-ci vit dans la discrétion... et cela lui va très bien !