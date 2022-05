Bernadette Chirac, cocue, flingue les maîtresses de Jacques : "Il n'y en a que trois à qui j'en veux"

Dragueur, Jacques Chirac l'a été ouvertement, ne cachant pas son tempérament de séducteur devant les médias. Mais les choses allaient plus loin pour l'ancien président de la République puisqu'il ne s'agissait pas seulement d'une réputation, mais bien de maîtresses. L'écrivaine et journaliste Catherine Nay a abordé ce sujet en interview sur Europe 1 le 15 mai 2022, décrivant ce que son épouse Bernadette ressentait alors, face aux frasques de son célèbre mari.

Invitée de Laurent Mariotte sur Europe 1 dans l'émission La Table du dimanche, Catherine Nay aborde Bernadette Chirac et son vécu face à l'attitude de Jacques : "Elle avait un caractère difficile, mais lui, c'était un mari très volage, dont elle s'est beaucoup plainte. (...) Elle le disait un peu coureur, avec des liaisons. (...) D'ailleurs, elle m'avait dit un jour, parce que je la rencontrais chez le coiffeur : 'Jacques m'a beaucoup trompée, je les connais toutes, mais il n'y en a que trois à qui j'en veux. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui ? C'est que je les vois, elles sont aussi laides que moi !'" Un humour acide qui cachait aussi les blessures de l'ancienne Première dame, devant supporter les infidélités de l'homme politique décédé en 2019.

L'ancienne patronne des Pièces Jaunes - remplacée désormais par Brigitte Macron -, âgée de 88 ans, se fait désormais discrète dans les médias. Sa fille Claude a accepté de donner des nouvelles au mois de mars au site de La Montagne : "Les choses sont paisibles, elle va le mieux possible. On espère tous, et elle la première, pouvoir aller en Corrèze au mois d'avril. Ce qui me permettrait d'être plus présente à Tulle et Brive et la rendrait sans aucun doute très heureuse."

Soutenue par sa fille Claude, devenue "aidante", Bernadette Chirac se déplace désormais avec l'aide d'un fauteuil roulant. Dans son appartement parisien quai Voltaire dans le 7e arrondissement, elle est choyée par ses proches, affrontant le deuil de son époux, aussi compliqué fût-il de vivre avec lui, et celui de leur fille Laurence.