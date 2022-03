Comment va Bernadette Chirac ? Sa fille Claude donne de ses nouvelles

Comment va Bernadette Chirac ? Alors que l'ancienne patronne des Pièces Jaunes - une opération reprise par Brigitte Macron - garde le silence sur sa santé depuis quelques années maintenant, sa fille Claude a accepté de donner des nouvelles. Celle qui a récemment été élue conseillère départementale de Corrèze, sur les terres familiales, a répondu au site de La Montagne.

La fille du défunt président Jacques Chirac - mort en 2019 - a donc évoqué l'état de santé de sa mère, Bernadette, aujourd'hui âgée de 88 ans. "Les choses sont paisibles, elle va le mieux possible. On espère tous, et elle la première, pouvoir aller en Corrèze au mois d'avril. Ce qui me permettrait d'être plus présente à Tulle et Brive et la rendrait sans aucun doute très heureuse", a ainsi confié Claude à nos confrères. Pour l'heure, l'ex-première dame réside toujours dans le 7e arrondissement de Paris, dans son chic appartement Quai Voltaire, et peut compter au quotidien sur l'aide précieuse de sa fille.

En effet, Claude Chirac est devenue "aidante" et s'occupe donc de prendre soin de Bernadette Chirac, laquelle se déplace désormais avec l'aide d'un fauteuil roulant. "J'ai fait le choix à titre personnel de permettre à mes parents de finir leur vie chez eux. Les Ehpad [au coeur d'un énorme scandale depuis quelques semaines, NDLR], je n'en ai pas l'expérience. En revanche, j'ai beaucoup parlé avec des aides-soignantes qui y avaient travaillé (...) J'ai eu la chance de pouvoir m'occuper de mes parents, parce que j'ai un mari [Frédéric Salat-Baroux, NDLR] qui l'a accepté. Ce qui n'est pas évident, parce que c'est très contraignant. Il m'a soutenu affectivement et matériellement, ce qui est très important. Sans son soutien, cela aurait été impossible", a-t-elle précisé.

Bernadette Chirac, qui a connu quelques drames dans sa vie comme la mort de sa fille Laurence, a donc la chance contrairement à beaucoup de personnes âgées de pouvoir continuer à vivre dans ses meubles et ses souvenirs. Une fin de vie que Claude essaye de rendre la plus douce possible...