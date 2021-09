Bernadette Chirac malade : les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes

Enfin. Deux années sont passées depuis la mort de Jacques Chirac. Deux années de silence médiatique pour Bernadette Chirac, sa veuve. Alors qu'un numéro spécial de Vivement Dimanche consacré à Jacques Chirac sera diffusé dimanche, Michel Drucker a réalisé une interview exclusive de sa fille, Claude Chirac, dont un extrait a été diffusé jeudi dans C à vous (France 5).

La fille du couple Chirac se souvient tendrement de l'hommage rendu à son père aux Invalides, à Paris, le 26 septembre 2019. "Ça a été un moment tout à fait fondamental pour nous, pour ma mère, pour mon mari, pour mon fils, pour moi. Chacune de ces personnes qui est venue, qui a fait la démarche de venir pour lui dire au revoir, nous a apporté une petite part de réconfort qui nous a vraiment aidé, tous, à surmonter ce moment, qui pour tout le monde est un moment difficile, de souffrance. Et grâce à toutes ces personnes qui sont venues spontanément, ça a été un moment moins difficile à surmonter, pour ma mère en particulier", a remercié Claude Chirac au micro de Michel Drucker.

L'animateur a d'ailleurs été questionné sur l'état de santé de Bernadette Chirac. "Ca va, ça va comme ça peut aller... On sait que Bernadette...", avance-t-il sans finir sa phrase. "J'ai fait une interview il y a quelques années, avant qu'elle ne parle plus, parce que j'ai fait pendant dix ans avec elle des émissions pour les personnes âgées. Et la dernière année, j'ai été obligé d'aller l'interviewer chez elle, et c'était très compliqué", déplore Michel Drucker, dans ces propos teintés d'inquiétude.

Aux dernières nouvelles, Bernadette Chirac aurait échappé de peu à un accident grave après une fuite de gaz dans son immeuble parisien. D'après Closer, l'ancienne première dame aurait été sauvée de justesse par son concierge.