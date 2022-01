Claude Chirac évoque les derniers jours de son père Jacques : "On a beaucoup ri, jusqu'au bout..."

C'est un témoignage fort qu'elle a accepté de livrer. Dans La force des différents, de Sophie Cluzel, paru chez JC Lattès, Claude Chirac évoque avec robustesse et pudeur les derniers jours de son père Jacques. Victime d'un AVC, affaibli par une maladie qui s'en prenait à sa mémoire et son élocution, notre ancien président de la République a rendu les armes le 26 septembre 2019. Il avait bénéficié de la compagnie de sa fille jusqu'à son dernier souffle.

"Je pense que l'aidant familial a aussi une chance : c'est de vivre des moments de découverte, très intenses, qu'il n'aurait jamais, sans doute, partagé dans d'autres circonstances, explique Claude Chirac sur France Inter, le 12 janvier 2022. Je pense que c'est une façon de ressortir un peu plus grand que la personne que l'on était quand on est entré dans cette grande aventure." Et si ce rôle lui tient tant à coeur, c'est qu'elle l'occupe depuis longtemps, pour son père, mais aussi pour sa mère - dont elle est devenue une sorte de porte-parole -, mais aussi pour sa soeur aînée Laurence, qui a contracté une méningite virale entraînant une grave anorexie et est décédée en 2016.