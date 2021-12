Diaporama Jacques et Gabriella de Monaco privés de leur mère pour leur anniversaire : Albert s'exprime...

1 / 17 Jacques et Gabriella de Monaco privés de leur mère pour leur anniversaire : Albert s'exprime...

2 / 17 Charlene de Monaco avec son époux le prince Albert de Monaco et leurs enfants Jacques et Gabriella lors de son retour à Monaco.

3 / 17 Charlene de Monaco a posté des photos de ses enfants Jacques et Gabriella pour leurs 7 ans sur Instagram. La princesse n'a pas pu être présente.

4 / 17 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince héréditaire Jacques de Monaco et sa soeur la princesse Gabriella de Monaco - La famille princière de Monaco apparaît au balcon du palais lors de la fête nationale de Monaco, le 19 novembre 2021. © Bebert-Jacovides/Bestimage





5 / 17 Charlene de Monaco a posté des photos de ses enfants Jacques et Gabriella pour leurs 7 ans sur Instagram. La princesse n'a pas pu être présente.

6 / 17 Charlene de Monaco a posté des photos de ses enfants Jacques et Gabriella pour leurs 7 ans sur Instagram. La princesse n'a pas pu être présente.

7 / 17 Exclusif - Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene lors de l'ordination du nouvel archevêque de la principauté à Monaco, monseigneur Dominique-Marie David à Monaco le 8 mars 2019. © Jean-François Ottonello / Nice-Matin / Bestimage





8 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Albert II, de ses enfants le prince Jacques, la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre, de Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borroméo , de leurs enfants Francesco et Stefano, de Roisin Wittstock et de ses enfants Kaia Rose et Bodie à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage





9 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence de la princesse Gabriella à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage





10 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Jacques à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage





11 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Albert II, de ses enfants le prince Jacques, la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre, de Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borroméo , de leurs enfants Francesco et Stefano, de Roisin Wittstock et de ses enfants Kaia Rose et Bodie à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage





12 / 17 Exclusif - Ordination du nouvel archevêque de la Prinpauté de Monaco, Dominique Marie David, en présence du prince Souverain Albert II de Monaco et sa femme la princesse Charlene à Monaco le 8 mars 2019. © Claudia Albuquerque/ Bestimage





13 / 17 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants, le prince héréditaire Jacques de Monaco et sa soeur la princesse Gabriella de Monaco - La famille princière de Monaco apparaît au balcon du palais lors de la fête nationale de Monaco, le 19 novembre 2021. © Bebert-Jacovides/Bestimage





14 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Albert II, de ses enfants le prince Jacques, la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre, de Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borroméo , de leurs enfants Francesco et Stefano, de Roisin Wittstock et de ses enfants Kaia Rose et Bodie à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage





15 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Albert II, de ses enfants le prince Jacques, la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre, de Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borroméo , de leurs enfants Francesco et Stefano, de Roisin Wittstock et de ses enfants Kaia Rose et Bodie à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage





16 / 17 Ouverture du marché de Noël à Monaco en présence du prince Albert II, de ses enfants le prince Jacques, la princesse Gabriella, de la princesse Caroline de Hanovre, de Pierre Casiraghi, sa femme Béatrice Borroméo , de leurs enfants Francesco et Stefano, de Roisin Wittstock et de ses enfants Kaia Rose et Bodie à Monaco le 3 décembre 2021. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage