Diaporama Jamel Debbouze cash sur son accident : "Je n'ai pas accepté mon statut d'handicapé"

Jamel Debbouze et sa femme Mélissa Theuriau - Soirée de gala à l'occasion de la première de la pièce "Les producteurs" au Théâtre de Paris à Paris. Le 2 décembre 2021 © Christophe Clovis / Bestimage

Nawel Debbouze et son frère Jamel Debbouze - Soirée d'anniversaire de Fouad Ben Kouider (mari de Nawel Debbouze) à Paris le 2 octobre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

Jamel Debbouze fait le show et perturbe le match en cours et l'arbitre . Roland Garros à Paris le 12 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage

9 / 19

Jamel Debbouze fait le show et perturbe le match en cours et l'arbitre . Jamel Debbouze, Patrick Bruel et Marc Ladreit de Lacharrière dans les tribunes des internationaux de France Roland Garros à Paris le 12 juin 2021. © Dominique Jacovides / Bestimage