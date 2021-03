Diaporama Jamie Dornan en deuil : l'acteur vient de perdre son père, des suites de la Covid-19

3 / 12

Exclusif - Jamie Dornan et sa femme Amelia vont déjeuner avant de faire du shopping dans le quartier de Notting Hill à Londres, le 7 octobre 2020. L'acteur britannique de 38 ans semblait peu intéressé par la séance de shopping puisqu'il a été aperçu en train d'attendre sa femme à l'extérieur de la boutique. En raison de l'épidémie de coronavirus (Covid-19), le couple porte un masque de protection.

Exclusive - Northern Irish Actor, 50 Shades Of Grey's Jamie Dornan and his wife Amelia Warner spotted out for lunch in Notting Hill. Jamie didn't seem too enthusiastic as the pair also went shopping, with a slightly agitated Jamie, spotting waiting outside for Amelia as she shopped alone. We wonder if Jamie's character, the confident and domineering Christian Grey, would of done the same?? With face coverings mandatory in shops, both Jamie and Amelia were spotted with their face masks on, due to the ongoing threat of the Coronavirus that still lingers in the capital. London. October 7, 2020.