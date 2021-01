Diaporama Jean Castex, un "people" qui marche, sa femme Sandra très courtisée par les médias

Jean Castex et son épouse Sandra en couverture du magazine "Paris Match", le 24 décembre 2020.

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Jean Castex, Premier ministre lors de la signature de l'accord de relance territoriale 2021-2022 de 2,1 milliards d'euros, à Lyon, France, le 16 janvier 2021. © Julien Reynaud/Pool/Bestimage

8 / 17

Grégory Doucet et Jean Castex - Le maire de Lyon accueille le Premier ministre, la ministre chargée des relations avec les collectivités territoriales et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour parler de sécurité, de détresse des étudiants et de stratégie de vaccination à Lyon, France, le 16 janvier 2021. © Julien Reynaud/Pool/Bestimage