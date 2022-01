Diaporama Jean-Jacques Bourdin accusé de tentative d'agression sexuelle : Marc-Olivier Fogiel prend une grande décision

Exclusif - Marc-Olivier Fogiel - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Jean-Jacques Bourdin (RMC/BFM) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Jean-Jacques Bourdin (RMC/BFM) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage

Jean-Jacques Bourdin - Conférence de presse de rentrée 2019-2020 de RMC, RMC Sport et BFM TV à Altice Campus à Paris le 28 août 2019. © Christophe Clovis / Bestimage

11 / 15

Exclusif - Jean-jacques Bourdin - Trophée des personnalités au profit de l'association "Make a Wish" au jardin du Luxembourg à Paris le 18 septembre 2019. La fondation Make-A-Wish est une association dont le but est d'exaucer le voeu d'enfants âgés de deux ans et demi à dix-sept ans qui sont ou ont été gravement malades. © Jack Tribeca/Bestimage