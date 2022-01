Diaporama Jean-Luc Lahaye accusé de viol : la mère d'une plaignante mise en examen à son tour...

Exclusif - Jean-Luc Lahaye et sa fille Margaux - Inauguration de l'Hôtel National des Arts et Métiers à Paris le 6 juillet 2017. © Philippe Baldini / Bestimage

Jean-Luc Lahaye et sa fille Margaux - Ouverture de la 34ème Fête foraine des Tuileries au jardin des Tuileries à Paris, France, le 23 juin 2017. © Philippe Baldini/Bestimage

Exclusif - Jean-Luc Lahaye et sa compagne Paola - Dîner au restaurant "Alfredo Positano" à Paris. Le 7 juillet 2020 © Baldini / Bestimage

Exclusif - Jean Luc Lahaye - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 12 mai 2019 sur France 2. Le 29 avril 2019 © Guillaume Gaffiot / Bestimage

10 / 13

Exclusif - Jean-Luc Lahaye et sa compagne Paola - Jean-Luc Lahaye en Showcase pour la soirée "Only On live " au VIP ROOM de Paris, France, le 12 janvier 2019. © Philippe Baldini/Bestimage