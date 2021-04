Diaporama Jean-Luc Lemoine en couple depuis 19 ans : Adeline "blasée mais jamais fâchée" par ses sketchs

Jean-Luc Lemoine et sa compagne Adeline - People à la générale du woman show "Vive Demain !" de Michèle Bernier au théâtre des Variétés à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage

Jean-Luc Lemoine et sa compagne Adeline - People lors du match de football Psg contre Lille au parc des Princes a Paris le 22 decembre 2013.

Jean-Luc Lemoine et sa compagne Adeline - People à la générale du woman show "Vive Demain !" de Michèle Bernier au théâtre des Variétés à Paris le 28 janvier 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

10 / 12

Jean-Luc Lemoine - Cocktail de sortie du livre d'Étienne de Balasy "Le Guide (presque) complet du (presque) parfait stand-up et One Man Show" (Editeur Cherche Midi) au Buddah Bar à Paris organisé par Five Eyes Production, le 3 février 2020. © Rachid Bellak/Bestimage